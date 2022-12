Il SAP Biella a fianco a famiglie meno fortunate grazie alla generosità di un donatore e della Questura

La segreteria provinciale SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Biella, in occasione del periodo natalizio, ha deciso di effettuare un'iniziativa benefica. "Quest'anno - spiega il sindacato - abbiamo contattato alcune famiglie meno fortunate, e insieme a loro siamo andati direttamente nei supermercati per effettuare una spesa alimentare. Esperienza molto emozionante e moralmente gratificante, nel vedere la gioia di mamme e figli, nel poter passare i giorni di festa con serenità".

Il tutto, è stato possibile grazie al contributo di un cittadino, che vuole restare anonimo ,il quale ha devoluto alla sigla sindacale una somma di denaro ricevuta come risarcimento in seguito ad una querela. Inoltre la generosità dei poliziotti della Questura di Biella, ha permesso di aumenta re la cifra potendo regale un sorriso a più famiglie.

"Questa sigla sindacale tiene a ringraziare il generoso donatore e tutti i colleghi che hanno partecipato. Vogliamo precisare a tutti i lettori, per evitare di essere truffati, che nessun organo di polizia o sindacati delle forze dell'ordine, contattano telefonicamente o tramite e mail, alcun utente, effettuando richieste di denaro a vario titolo o per qualsiasi tipo d'iniziativa, qualora qualcuno dovesse chiamarvi spacciandosi per organi di polizia o sindacati collegati, non inviate assolutamente denaro. Il SAP di Biella augura a tutti un buon natale e felice 2023".