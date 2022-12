I residenti della zona hanno visto un contatore del gas danneggiato e hanno chiamato il 112. E' successo nella mattina di oggi sabato 17 dicembre a Strona, in frazione Caligaris.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per le verifiche del caso e per la sua messa in sicurezza, quindi i tecnici del gas.

I Carabinieri di Valle Mosso, anch'essi giunti sul posto, hanno constatato il danno e indagheranno per capire come il contatore sia stato danneggiato.