Suona l'allarme all'Obi di Ponderano e intervengono i Carabinieri, ma era dovuto alla neve.

Il fatto è successo ieri venerdì 16 dicembre. I militari dell'Arma sono intervenuti in seguito a una chiamata per via dell'allarme che ha iniziato a suonare, ma in seguito all'ispezione unitamente alla vigilanza all'interno della galleria e dei negozi non è stato trovato nulla di anomalo.