Andrea Bonino nominato vicepresidente del Comitato Piccola Industria regionale con delega alle Filiere

"Sono particolarmente legato alla Piccola Industria che, per me, ha rappresentato l’inizio della mia esperienza all’interno del Sistema Confindustriale e che continua ad essere il luogo in cui confrontarmi con colleghi, la “casa” in cui ho conosciuto imprenditori e amici. E’ con grande emozione ed entusiasmo che accolgo oggi la delega alle Filiere: credo che questo tema sia centrale per la manifattura". Così Andrea Bonino, past president del Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese, è intervenuto nei giorni scorsi alla riunione del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piemonte, che lo ha nominato vice presidente con la delega specifica alle Filiere.

"Riuscire a valorizzare la filiera, cioè tutti i passaggi necessari a raggiungere il prodotto finito e che contribuiscono alla sua definizione, è un aspetto fondamentale per ogni settore - ha aggiunto l'imprenditore biellese -. Riuscire poi a comunicarlo anche al consumatore finale è altrettanto importante, soprattutto in un momento come questo, in cui c’è molta attenzione a come viene prodotto un bene". "La nostra industria è caratterizzata da filiere articolate in cui le aziende di piccole e piccolissime dimensioni contribuiscono a creare una catena di valore preziosa, in cui ogni passaggio aggiunge elementi nuovi e innovativi grazie ad un saper fare specializzato e “unico”. Rafforzare la filiera, tutelarla e valorizzarla significa quindi supportare tutta l’industria. Su queste priorità concentrerò le iniziative che vorrei realizzare, a partire dall’organizzazione di eventi dedicati alla centralità delle filiere nella manifattura e alla realizzazione di occasioni di confronto con gli imprenditori, con l’obiettivo di mettere a fattor comune le problematiche ma soprattutto le proposte per valorizzare le nostre filiere produttive" ha concluso Bonino.