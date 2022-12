Riapre la pista di Pattinaggio su ghiaccio di Oropa

Quest'anno il freddo ad Oropa è arrivato presto, “in barba” al cambiamento climatico, e ciò ha permesso di preparare in anticipo la pista di ghiaccio naturale. Ci sarebbe già anche la neve, se la pioggia non ne avesse sciolta almeno la metà. Infatti per ora la neve fresca si trova solo sopra i 1.400 metri, mentre nel piazzale Busancano, a 1.200 metri, dovrebbe arrivare venerdì 9 dicembre, permettendo ai tanti bambini di poter scivolare con bob e slitte. Il pattinaggio sarà sempre aperto nei quattro giorni dall'8 all'11 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 17 con orario continuato.

L'associazione ASD Oropa Outdoor, che ha realizzato e gestisce la pista, ha deciso anche per quest'anno, vista la difficile contingenza economica, di non aumentare i prezzi, mantenendoli in linea con quelli degli anni passati: 5 Euro l'entra in pista e 3 Euro il noleggio pattini, con sconti dedicati alle famiglie. Per Natale sarà riallestito l'albero di ghiaccio alto più di 9 metri: un suggestivo colpo d'occhio, soprattutto all'imbrunire quando si specchia nella pista di ghiaccio riflettendo i suoi colori soffusi e intrappolati nelle tantissime stalattiti di ghiaccio. Tutti i week-end e tutti i giorni delle vacanze natalizie al mattino dalle 10.30 alle 12 sarà aperta anche la pista di mini quad sul ghiaccio, dove i giovani aspiranti piloti potranno cimentarsi in qualche sbandata controllata su neve e ghiaccio.