Benessere dei lavoratori: dalla Regione 1 milione di euro

Un segnale concreto per le aziende e per i lavoratori in questo periodo di caro-bollette e aumento di costo delle materie prime: è quello che la Regione, grazie all’assessore regionale biellese, Chiara Caucino, vuole dare investendo un milione di euro a favore del sistema imprenditoriale piemontese per finanziare progetti di welfare aziendale.

Si tratta di un intervento reso possibile grazie a nuove risorse regionali rese disponibili dalla recente Legge regionale n. 18 del 18 novembre 2022 recante «Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024» che intende favorire e diffondere l’adozione di strumenti di welfare aziendale.

Destinatari prioritari della misura sono le Piccole e Medie imprese, anche in collaborazione tra di loro per la realizzazione di servizi di welfare destinati a dipendenti e collaboratori. Attraverso questa misura possono essere valorizzate esperienze e proposte progettuali connesse alla realizzazione di servizi per la prima infanzia a carattere aziendale oppure al convenzionamento con strutture private del territorio. Altri servizi proponibili riguardano gli strumenti per il telelavoro/smart working, per la conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro, per servizi di supporto nell’assistenza famigliare, e altre circostanze simili. Si tratta di una misura importante che coniuga interventi di welfare (eventualmente anche aperti al territorio di riferimento) con interventi volti a favorire e promuovere anche la partecipazione femminile al mondo del lavoro.

"Si tratta di un provvedimento molto importante - spiega Caucino - che va nella direzione che fin dal primo giorno ho perseguito: consentire, attraverso interventi di welfare aziendale, a tutti - ma in particolare alle donne che spesso devono districarsi a fatica tra lavoro e maternità - di conciliare la vita professionale con quella privata senza ostacoli, favorendo, quindi, le famiglie, ma anche, come dimostrano i più recenti studi, le aziende, in quanto è stato dimostrato che un lavoratore o una lavoratrice felice rende decisamente di più sul lavoro, incrementando i risultati, che crescono proporzionalmente al benessere dei propri dipendenti".