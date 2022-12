Basket femminile serie C - la Bonprix Bfb fugge in classifica

Le ragazze del Basket Femminile Biellese targate Bonprix tentano l'allungo in vetta alla classifica del campionato di serie C.

Vincendo l'anticipo ad Arona, in attesa delle partite del weekend, portano il loro vantaggio 4 +4 su Vercelli, rimanendo ancora imbattute in questa stagione.



Nella trasferta sul Lago Maggiore, come da pronostico, arriva una facile vittoria che dà ancora più consapevolezza sulle potenzialità biellesi.



Fin dalle prime battute Biella si è portata avanti e ha ampliato il vantaggio di quarto in quarto. I parziali delle prime due frazioni (15-8/23-9) mettevano già in ghiaccio la partita. Ampio spazio allora a chi solitamente gioca di meno. E' arrivato quindi l'esordio, bagnato con canestro, delle giovani Matilde Ceria, classe 2007, e Laura Rabbachin, nata nel 2008. Questa è un'indicazione fondamentale che dà certezze sul futuro blu-arancio, dove altre giovani promettenti stanno piano piano crescendo.

Durante la partita si è rivista in campo Soha Habti, ferma da mesi per problemi fisici che paiono essere superati. All'assenza di Adelaide Lambo, si è aggiunto nel corso del match l'infortunio a Sabrina Trucano che ha subito una distorsione alla caviglia. Da valutare nei prossimi giorni se riuscirà recuperare per il prossimo incontro.



Il girone d'andata si concluderà per la Bonprix BFB il 16 dicembre ospitando in casa Alessandria, squadra di media classifica, sicuramente da non sottovalutare.



VIKINGS ARONA BASKET - BONPRIX BFB: 46 - 80 (8-15/17-38/25-62). Bfb: Ceria 2, Habti 2, Senesi 6, Peretti, Lentini 4, Bravarone 5, Trucano 6, Tombolato 20, Raga 15, Gan dini 13, Di Carlo 5, Rabbachin 2. All. Bertetti, ass.all. Riccini.