Canti natalizi e perfomance di ballo, buon successo per eventi collaterali del Mercatino degli Angeli FOTO

Domenica 27 novembre il Mercatino degli Angeli di Sordevolo ha proposto due eventi collaterali che hanno riscosso notevole apprezzamento da parte dei visitatori e che verranno replicati anche in altre date di apertura.

All’interno dell’Anfiteatro, nel cuore del Mercatino, alle ore 14.30 si è svolta la prima esibizione della rassegna “I nostri Angeli in scena” a cura dell’Istituto Comprensivo E. Schiaparelli di Occhieppo Inferiore, con un nutrito gruppo di 106 alunni e alunne della scuola primaria di Occhieppo Inferiore e di Pollone che hanno allietato i visitatori con canti natalizi. La seconda data è prevista per domenica 4 dicembre e sarà la volta dei 144 allievi e allieve della scuola primaria di Sordevolo e Occhieppo Superiore e della scuola secondaria di Pollone e Occhieppo Inferiore. Parallelamente al momento dedicato ai ragazzi delle scuole si è svolto, sempre domenica 27 novembre, nell’area esterna all’Anfiteatro, lo spettacolo “Via con me”.

Si tratta della prima performance messa in scena dalla compagnia emergente della Scuola di Danza “L’Arabesque” di Biella e Valdilana, composta da una decina di ballerini fra i 17 e i 19 anni che hanno iniziato il loro percorso di danza all’età di 3 o 4 anni. L’idea dello spettacolo è sorta circa un anno fa e a maggio è andato in scena per la prima volta. Su coreografia di Emanuele Leone viene proposta, sottoforma di danza stile “modern”, una animazione delle storie raccontate nelle canzoni di Paolo Conte, con un’alternanza di brani ritmati con altri più melodici.

L’appuntamento si ripeterà ancora al Mercatino degli Angeli per altre due date: giovedì 8 dicembre e domenica 11 dicembre, che segneranno anche il termine del ciclo di questo spettacolo, dopodiché la compagnia si riproporrà al pubblico con una nuova rappresentazione. Domenica 4 dicembre, inoltre, nell’area all’esterno dell’Anfiteatro alle ore 15.00, si potrà assistere ad una esibizione di spinning a cura della sezione fitness dell’APD Pietro Micca di Biella, con l’accompagnamento musicale di Giovanni Bonfante e Roberto Grotto Maffiotti del gruppo Schegge Sparse.