“Metti un punto, lasciati aiutare", l’Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne, VIDEO

Non solo le caserme si illuminano di arancione. L'Arma dei Carabinieri in questa giornata del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha organizzato una campagna di sensibilizzazione che ha un solo filo conduttore: dire “No!” e “Mettere un punto” a qualsiasi forma di comportamento violento – sia fisico che psicologico – contro le donne.