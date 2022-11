AIDO Biella, serata show con Michele Tomatis a Palazzo Boglietti

Donare è colorare, colora la vita con il dono. Donare l'allegria che, se associata ad un sorriso, libera la mente per qualche momento dagli affanni quotidiani. “Aido Biella che da sempre propugna il dono come stile di vita, vuole in questa serata donare un paio d'ore di spensieratezza – spiegano - Michele Tomatis, star internazionale si esibirà per noi con il suo fantastico show mentre gli spettatori degusteranno i piatti preparati per allietare la serata. Il motto di Aido Bielka è Donare la Solidarietà che in questo momento è il connubio ideale per trascorrere un po’ di ore insieme, quindi vi aspettiamo sabato 26 novembre, alle 20.30, presso Palazzo Boglietti a Biella. Vi invitiamo a prenotare ai seguenti numeri 324 6072652 o 3342690979”.