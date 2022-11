A Strona si cercano alberi di Natale fuori dal comune, al via la mostra creativa aperta alla popolazione

Sei una persona creativa, amante del Natale e desiderosa di metterti alla prova? A Strona stanno proprio cercando alberi fuori dal comune da esporre per le vie del paese così da formare un percorso itinerante.

Questa è l’iniziativa messa in campo dal nuovo direttivo della Pro Loco, accolta con grande entusiasmo dall’amministrazione comunale. “L'idea è di dare la possibilità, a chi vuole, di allestire un albero di Natale dando spazio alla fantasia e alla sensibilità di ognuno. Non è solo creatività, ma vuol essere una modalità di promozione del territorio – spiega il sindaco Davide Cappio - C'è un regolamento che spiega le caratteristiche, le dimensioni e come si svolgerà”.

Chiunque, infatti, potrà realizzare il proprio albero (con altezza minima di 1.60 metri), anche chi non è residente a Strona, e portarlo in Comune per la valutazione finale. “La piantina della mostra è già stata predisposta – sottolinea Cappio - Inoltre, ogni informazione è disponibile sui profili social della Pro Loco”. La mostra sarà visitabile dall’8 dicembre fino al 6 gennaio.