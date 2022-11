Investimento di animale selvatico a Massazza. Il fatto si è consumato intorno alle 20 di ieri, 12 novembre: a essere travolto un cinghiale, presente in mezzo alla strada e in fuga nella boscaglia vicina, a seguito dell’urto. La quantificazione del danno al mezzo è in corso d’opera ma non è rimasto ferito il conducente di 58 anni. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.