Latte, castagne e riso, il “Mactabe” di Pettinengo al Museo delle Migrazioni

Domenica 9 ottobre si sono chiuse le attività culturali del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” in quel di Pettinengo, ove ha sede, alla frazione Gurgo in via Fiume 12, il Museo delle Migrazioni, uno dei preziosi luoghi della memoria animati dal circolo stesso.

In questo appuntamento finale, è stato gradito ospite Dino Gentile, già insegnante di lettere nella scuola media del paese e poi preside dell’istituto comprensivo “Vittorio Sella”, sempre con sede a Pettinengo. Ha fatto gli onori di casa il presidente di “Su Nuraghe”, Battista Saiu, amico e già collega di Dino Gentile a Pettinengo. Alla presenza di un gruppo di giovani e meno giovani, interessati sia all’ospite conosciuto che all’argomento proposto, il prof. Gentile ha presentato un articolato progetto scolastico realizzato anni fa e culminato nella pubblicazione dal titolo “Il Mactabe.

Minestra sui banchi di scuola”, una raccolta di storie del paese attraverso interviste realizzate dagli studenti a genitori, nonni e autorità comunali. Il Mactabe – antica minestra di riso, latte e castagne – inteso dunque come nutrimento del corpo e della mente. In una sala del museo che un tempo fu stalla, diligentemente restaurata dal circolo “Su Nuraghe”, si è passata un’ora lieta tra i ricordi di un tempo, illustrati con semplicità familiare. A chiusura dell’incontro, i convenuti hanno potuto assaggiare il Mactabe, quello cucinato dalle signore Lucia, Giulietta e Luigina, con brindisi finale di Cannonau rosato.