Prevenire il tumore al seno: se ne parla stasera a Casapinta in una conferenza

Il Comune di Casapinta ha organizzato per stasera, 21 ottobre alle 20.30, una conferenza che metterà al centro della discussione la prevenzione al tumore del seno, in occasione della Campagna nastro rosa 2022.

Sono 60.000 i nuovi casi stimati nel 2022 di cancro al seno, praticamente quasi il 30% di tutte le neoplasie. Fino a trenta anni fa la metà delle donne con un tumore al seno operato moriva. Oggi la sopravvivenza si attesta all’80% circa" come riportano gli specialisti Lilt. "Il merito è degli operatori sanitari, del crescente ruolo della prevenzione secondaria grazie a diagnosi sempre più precoci, della ricerca e anche dell’impegno, quotidiano e capillare, della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, da 100 anni, promuove la cultura della prevenzione come metodo di vita".

La conferenza che vedrà come relatrici la Dottoressa Carla Furno Marchese, ginecologo, la Dottoressa Anna Musso, igienista e la Dottoressa Laura Zavallone, oncologa, si terrà nel salone polivalente del Comune di Casapinta in via Bassetti, 3 e ci sarà la possibilità di interagire durante un momento di confronto con le dottoresse intervenute. L'ingresso è libero e aperto a tutti.