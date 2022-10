Calcio, giocatore perde i sensi dopo scontro di gioco. Dall’ospedale il grazie a staff e 118

Riceviamo e pubblichiamo:

“Attimi di paura ieri a Biella per un brutto scontro tra 3 ragazzi nella partita di calcio tra Biellese e Alice. Ad avere la peggio Edoardo Secco delle Biellese che, cadendo a terra, ha sbattuto violento la testa perdendo i sensi: è rimasto a terra ed è stata sospesa la partita per vari minuti sul punteggio di 1 a 0 a favore della Biellese. Chiamati i sanitari della Croce Rossa, Edoardo è stato portato in ospedale: fatti i controlli, fortunatamente sta bene. Ha riportato un forte trauma cranico e un prognosi di 10 giorni. Un ringraziamento da Edoardo va allo staff delle Biellese, alla Croce Rossa e al Pronto Soccorso di Biella. A presto di nuovo in campo”.