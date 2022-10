PNNR Biella: oltre 55 milioni di euro per 57 progetti. Pronto l'esecutivo per il parcheggio del Bellone

Cinquantasette milioni di euro per finanziare 57 progetti, questo l'argomento al centro della III Commissione Consiliare Lavori Pubblici, convocata in sessione straordinaria martedì 11 ottobre, per l'aggiornamento dei progetti dell’Ente finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In apertura dei lavori a prendere la parola è stato l'Assessore ai Lavori Pubblici, Davide Zappalà: “I bandi per presentare progetti da finanziare con il PNNR per scuola, sede istituzionali, impianti sportivi, difesa del territorio, sono scaduti alla mezzanotte del 10 ottobre. Tutti i quattro settori hanno ricevuto progettazioni. Nei prossimi giorni attiveremo la procedura di individuazione delle aziende per l'esecuzione delle progetti. Ad oggi abbiamo pronto il progetto esecutivo per il parcheggio del Bellone.”

“Nei 57 milioni - continua Zappalà - comprendono anche Fondi POR FES in relazione al quale abbiamo modificato il progetto della Giunta Cavicchioli sull'ex biblioteca che destineremo al settore sociale anziché alla realizzazione di un museo del tessile”.

Totalmente insoddisfatta l'opposizione, a cominciare dal Capogruppo di Lista Civica Biellese Paolo Robazza che aveva chiesto la convocazione della III Commissione: “Ho ricevuto martedì pomeriggio, prima della commissione, il file con i progetti del PNNR. Per il 90% di questi non c’è il progetto esecutivo, non ci sono le date in cui i progetti saranno cantierati ed in cui inizieranno i lavori. E non c’è la data entro la quale iniziare i lavori, scaduta la quale si perdono i fondi. La Giunta Corradino non è stata in grado di cantierare i fondi POR FESR stanziati 4 anni fa dall’Amministrazione Cavicchioli. Come pensa di riuscire a cantierare questi 57 progetti tenuto conto che le prime scadenze ci saranno nell’estate 2023?”.

Il problema della tempistica di questi progetti è stato rimarcato dalla Capogruppo del Partito Democratico Valeria Varnero: “Ho presentato 4 interrogazioni su cantierabilità e cantierizzazione dei progetti PNRR inviando una tabella per l’indicazione delle date. La risposta, sprezzante, dell’Assessore Zappalà, è stata che la compilazione di queste tabelle non era necessaria”.

Obiezioni sono arrivate anche dalla maggioranza, espresse dal capogruppo della Lega Alessio Ercoli: “Secondo noi, invece di mettere a gara tutti i progetti, procedura che è durata 10 mesi, si poteva procedere, come prevede la legge, ad affidamento diretto per i progetti inferiori a 139 mila euro, e a negoziato senza bando per quelli compresi tra 1 milione 5 milioni di euro. La gara è obbligatoria solo quelli superiori a 5 milioni”.

La sessione della III Commissione si è conclusa con una richiesta di aggiornamento da parte del Consigliere Robazza: “Ho chiesto, entro un mese, la convocazione della commissione in cui l’Amministrazione si presenti con il cronoprogramma dei progetti PNNR. Altrimenti agiremo in altro modo”.