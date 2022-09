Cade nel bosco e si perde all'alpe Quaggione

Nuovo intervento nella serata di ieri per il soccorso alpino: i volontari di Omegna con l’aiuto di SAGF , vigili del fuoco e AIB sono stati chiamati ad intervenire per cercare una donna che si era persa nei boschi in zona alpe Quaggione dopo essere caduta fra gli alberi.

La macchina dell’infortunata ha subito dato conferma della zona in cui iniziare le ricerche e la geolocalizzazione della chiamata ha permesso di individuarla in una zona particolarmente impervia. Raggiunta dai soccorritori la dispersa che risultava in buone condizioni di salute è stata accompagnata all’alpe Quagione. A causa delle condizioni del terreno a del buio le operazioni hanno richiesto parecchie ore.