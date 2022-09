Troppo spesso si associa l’investigatore privato con un solo tipo di indagini, quelli per tradimento, non rendendosi conto che, in realtà, questo tipo di professionista opera in diversi ambiti professionali.

Ad esempio possiamo contattarlo per svolgere delle indagini su tutela marchi, soprattutto quando l’investigatore privato che abbiamo scelto è particolarmente competente in questo ambito e lo conosce bene. C’è da dire che l’investigatore privato è un professionista che si occupa davvero di tante questioni differenti anche perché ha delle solide basi conoscitive dovute sia ai suoi studi, spesso svolti in ambito giuridico, sia alle sue precedenti esperienze di lavoro che spesso sono inerenti all’appartenenza alle forze dell’ordine. Tutte queste competenze, frutto di costanti aggiornamenti, vengono messe a disposizione di vari tipi di clienti diversi, al fine di potervi aiutare nel miglior modo possibile a risolvere il loro problema.

Ogni indagine è diversa anche per tipo di svolgimento. A volte ci sono delle indagini che richiedono una presenza sul campo, ad esempio di pedinamenti o degli inseguimenti, mentre altre volte, come in questo caso, indagini potrebbero essere svolte per la maggior parte del tempo all’interno di data base o di archivi.

Quindi un bravo investigatore privato ha un’ottima conoscenza anche dell’aspetto informatico, e spesso conoscere più lingue anche perché non è detto del campo delle sue investigazioni si fermi al nostro paese. Per quanto riguarda i marchi, infatti, possono essere registrati sia a livello nazionale che a livello internazionale.





Che cos’è esattamente un marchio e quale potrebbe essere il problema





Il marchio è un logo, un nome, un marchio di riconoscimento che viene utilizzato dalle aziende per tutelare il loro prodotto e per renderlo riconoscibile ai propri acquirenti o clienti.

I marchi sono quelli che vengono sponsorizzati, ad esempio, in televisione durante le pubblicità, o che vediamo scorrere in alcuni esempi di spot su Internet, quando entriamo in una determinata pagina.

Grazie ad un marchio specifico, il consumatore sa qual è il tipo di prodotto che preferisce e tende ad acquistare sempre quello secondo proprio una meccanica che è insita nella psicologia delle persone.

Molti marchi valgono un patrimonio virgola in maniera inestimabile anche perché a un certo grado di riconoscimento potrebbe addirittura essere più famoso il marchio del prodotto stesso che va a contrassegnare, come ad esempio la Nutella, che è una crema di nocciole ma che tutti conoscono solo per il marchio. Quando, ad esempio, ci troviamo di fronte a pratiche di concorrenza sleale o spionaggio industriale o furto e utilizzo improprio del nostro marchio dobbiamo muoverci il prima possibile per difendere i nostri interessi economici e soprattutto quelli dell’azienda e del nostro prodotto.

Ma non è sempre facile farlo o non sappiamo dove cominciare: possiamo cominciare con una indagine svolta da un investigatore privato competente rispetto alla materia di marchi ma anche di brevetti.

In questo modo riusciremo ad avere, nel giro di un breve tempo, un quadro chiaro della situazione per sapere come muoverci anche dal punto di vista legale portando la controparte in tribunale.