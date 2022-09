Polizia Locale di Biella: 5 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza in un mese

Tutela della sicurezza stradale e il contrasto all’alcol: in un mese gli uomini della Polizia Locale del Comando di via Tripoli 48, hanno portato all’accertamento di nove casi di guida in stato di ebbrezza, di cui solo uno come conseguenza di un incidente stradale. Tra le nove sanzioni contestate, cinque sono state quelle che hanno compromesso la patente di guida, ovvero che hanno fatto registrare un tasso alcolemico con un valore oltre lo 0,5 grammi per litro. Per ciascuno di loro è scattato il ritiro della patente, oltre alla sanziona amministrativa, come prevede il comma 2 dell’articolo 186 del Codice della Strada. Cinque persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre negli altri casi il tasso non sforava la soglia degli 0,8g/l per cui i conducenti se la sono cavata con una multa salata. Tre i veicoli sequestrati.

La Polizia Locale ha inoltre provveduto alla rimozione di nove biciclette in stato d’abbandono, di cui solo una può considerarsi ancora ciclabile, posizionate nella zona antistante la stazione FF.SS. In futuro verranno promossi altri controlli in aree diverse, per migliorare la vivibilità e l’arredo urbano.

Il vicesindaco e assessore alla Polizia locale evidenzia come l’attività di prevenzione messa in atto dalla Polizia Locale stia dando ottimi risultati. Inoltre ringrazia gli agenti, sempre attenti a prevenire illeciti e comportamenti contrastanti con il codice della strada. La sicurezza è sempre stata una delle indiscutibili priorità di questa amministrazione e in questi pochi anni si è impegnata per fornire quante più risorse possibili al Corpo della Polizia locale, per garantire il costante controllo di tutto il territorio cittadino.