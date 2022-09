Precenicco (Udine) invia a Biella pietra di memoria per “Nuraghe Chervu”

In ideale continuità con le celebrazioni che si svolte nel corso del 2021 per ricordare l’anniversario del centenario della traslazione a Roma della salma del Milite ignoto, l’Amministrazione comunale di Precenicco ha accolto con favore l’invito della Prefettura di Udine di aderire all’iniziativa del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, condivisa dalla Prefettura e dalla Città di Biella.

Il progetto prevede l’invio di una lastra di pietra, idealmente una per ciascun Comune italiano, indicante il numero dei Caduti della Grande Guerra, per il completamento dell’area monumentale chiamata “Nuraghe Chervu”.Riconoscendo il grande valore simbolico di questo progetto, l’Amministrazione si è mossa per individuare la lapide e farvi incidere “Precenicco 48”, ossia il numero dei soldati di questo Comune Caduti nel conflitto. Peraltro, in coincidenza con il centenario della fine della Grande Guerra, nel 2018, è stato realizzato, da parte di Edi Pozzetto, attuale Vicesindaco, un accurato studio per revisionare l’elenco di tutti i nominativi dei precenicchesi effettivamente caduti in guerra, lavoro che ha portato il totale a 48.La lastra si unirà, dunque, alle altre provenienti da diversi Comuni italiani, in un progetto che il 17 marzo 2019 ha già visto la posa delle prime 250 pietre e ancora in divenire.

Il Sindaco di Precenicco, Andrea De Nicolò, nell’accompagnare l’invio della pietra commemorativa riflette sul fatto che: “Dietro il numero inciso su quella lastra c’erano le vite di altrettanti concittadini, con i loro affetti e le loro famiglie. Forse ancora di più in questo momento storico, mentre la televisione trasmette le immagini dall’Ucraina, è importante riflettere su quanta importanza ha la pace ed il senso di sicurezza che quei Caduti hanno contribuito a dare al nostro Paese e alle nostre vite. Il progetto ‘Nuraghe Chervu’ lancia, inoltre, un significativo messaggio di unità per l’Italia.”