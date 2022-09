Fino a un po' di anni fa non si può negare che alcuni tipi di sepoltura e in particolare la cremazione era vietata o comunque non raccomandata dalla religione cattolica che la principale che c'è in Italia ed è per questo che non sapeva tanto rispetto a tutto quello che ha a che fare con la tumulazione o inumazione delle ceneri in quanto di solito ci facevano scelte diverse nel senso che si preferiva conservare la salma integra per poi metterla in un loculo o sotto terra che appunto è tutto l iter che si fa con la classica sepoltura e che è ancora l'opzione diciamo più considerata in questi casi.

Però negli ultimi anni le cose si sono modificate nel senso che gli individui che prima di morire scelgono di essere seppelliti con la pratica della cremazione sono sempre di più e i motivi possono essere tanti perché alcuni la ritengono una scelta dal punto di vista igienico migliore.

Oltre al fatto che può essere un po' più economica ma altri hanno in mente una visione spirituale diversa e quindi decidono appunto per la cremazione, fermo restando però che ci sono delle regole da seguire nonché tutta una serie di pratiche burocratiche da espletare per le quali la famiglia avrà sempre bisogno dell'aiuto dell'agenzia di onoranze funebri alla quale si affiderà.

Quindi nel momento in cui si opta per la cremazione significa che la salma del defunto se la ridotta in cenere mettendola in un forno crematorio autorizzato e certificato e quest'ultima cosa è sempre da specificare e da ricordare.

Oltre al fatto che bisogna sapere che questo forno verrà programmato a un certo numero di gradi elevato per il tempo necessario per arrivare all'obiettivo

Cosa succederà successivamente?

Successivamente succederà che le ceneri verranno messe dentro un’ urna cineraria per essere poi dato in consegna la famiglia da quella avrà già deciso la collocazione nella quale rimarranno le ceneri dentro questo urna perché comunque potrebbero stare nel cimitero nel senso che può essere una scelta utile per permettere a tutte quelle persone che passano di là di salutare il defunto.

Però in ogni caso non è l'unica alternativa nel senso che anche se decidiamo di lasciarle nel cimitero può essere che si decide di disperderle in uno spazio apposito oppure semplicemente se andrà a collocare l'urna dentro il loculo delle dimensioni idonee.

Però il fatto di tenere le ceneri dentro il cimitero non è l'unica opzione possibile rispetto alla loro collocazione anche perché per fortuna ci sono altre opzioni visto che le ceneri sono anche più facili da gestire rispetto a una salma perché sono più facili da spostare e questo è dimostrato dal fatto che se anche decidiamo di portarle in un posto lontano dal luogo della cremazione lo possiamo fare in maniera autonoma, cosa che invece non possiamo fare nel caso in cui dobbiamo spostare la salma dentro la cassa di legno.

Ovviamente c è chi preferirà di tenere le ceneri nel domicilio però dovrà sapere che per spostarle poi bisognerà chiedere un permesso alle autorità preposte