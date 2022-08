Uomo accoltellato in via Macallè. Sanitari stanno praticando sul posto le operazioni di rianimazione - Foto Finatti per newsbiella.it

Ultim'ora: Accoltellamento in via Macallè a Biella poco dopo le 13. I sanitari del 118 stanno praticando la rianimazione sul posto alla vittima. Presenti diverse pattuglie della Polizia di Stato. Al momento non sono trapelati i particolari del fatto che pare sia accaduto al culmine di una lite tra due soggetti. Alcune persone sono state portate in questura per essere sentite dai commissari.

Seguiranno aggiornamenti.