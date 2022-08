Due docufilm al Museo delle Migrazioni di Pettinengo: storie di vita e di integrazione

Domenica 21 agosto 2022, alle ore 18:00, a Pettinengo, nuovo appuntamento gratuito al Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, aderente alla Rete Museale Biellese.

Nella chiesa di San Grato d’Aosta e Sant’Eusebio da Cagliari, verranno proiettati due docufilm, presente il regista Karim Galici, proveniente direttamente da Cagliari. Nell’ambito di “Estate a Pettinengo 2022 – Fratelli tutti - Biellesi con la valigia”, verranno proiettati due docufilm. Il primo racconta di quattro donne provenienti “Dall’Est con amore” (4 storie di vita e di integrazione di donne che hanno scelto la Sardegna per viverci); il secondo, la storia di un padre ortodosso in Sardegna. Da sempre, quello delle migrazioni è un universo complesso che, nell’attualità della guerra che attraversa il Vecchio Continente, mette alla ribalta le storie di quattro donne di generazioni e di nazionalità diverse con universali somiglianze. Quattro donne che arrivano dall'Est e che hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare.

Viktorya (Bielorussia), giovane laureata che si prende una piccola rivincita con la vita che, all'età di 12 anni, le ha tolto tanto; Olesya (Russia), una giornalista sempre pronta a partire con al suo fianco le due figlie e suo marito; Gulzhan (Kirghizistan), liberatasi da un marito opprimente, seguendo il consiglio della madre decide di cambiare vita; Zhanna (Ucraina), nostalgica dei tempi sovietici, vive in un paesino sardo, assistendo un vecchietto di 98 anni.

Il secondo docu-film, “La vita sopra ogni cosa” (Storia di un Padre ortodosso in Sardegna), è un viaggio in Sardegna nella comunità ortodossa proveniente dall’Europa Orientale, che parte dal dialogo ecumenico fortemente presente nella città di Cagliari, per poi dirigersi ad una chiesetta in cima ai monti di Burcei. In particolare, si raccontano la figura di Nikolay Volskyy, sacerdote ortodosso di nazionalità ucraina, e la tragedia familiare che l’ha colpito proprio durante le riprese del documentario.

Un’ora complessiva di belle immagini con dialoghi dalla forte intensità emotiva; invito alla riflessione, osservando dalla finestra di “Su Nuraghe” di Biella lo svolgersi di alcune vicende del mondo contemporaneo. A tutti i presenti verrà offerto “Su Cumbidu”, il convito di “Su Nuraghe”, con specialità isolane e locali: intreccio di sapori, di sensi e di cultura, brindando con Vermentino di Sardegna, offerto dalle Cantine Meloni di Selargius (Cagliari).

Info e contatti: Idillio Zapellone cell. 3343452685