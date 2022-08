Intervento dei Vigili del Fuoco oggi venerdì 19 agosto a Vigliano in via Milano, dove una signora ha chiamato il 112 per segnalare una forte odore di gas lungo la via.

Al loro arrivo gli uomini della caserma hanno rintracciato la perdita, quindi hanno avvertito i tecnici della rete che hanno provveduto alla riparazione dell'impianto.