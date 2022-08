Polizia Ferroviaria, "Rail Safe Day": 2 indagati, 783 persone controllate, 4 sanzioni amministrative e 7 al Codice della Strada

2 indagati, 783 persone controllate di cui 305 straniere e 79 minori, 97 operatori impegnati in 23 stazioni ferroviarie 153 treni in transito presenziati, 4 sanzioni amministrative e 7 al Codice della Strada elevate, questi i risultati dell’operazione “RAIL SAFE DAY”, una giornata di controlli straordinari effettuata il 16 agosto scorso dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta e disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria a livello nazionale, con servizi finalizzati al contrasto di impropri e anomali comportamenti in ambito ferroviario, quali l’indebita presenza sulla sede ferroviaria e l’attraversamento dei binari, cause di gravi conseguenze per l’incolumità della persona.

Nel corso delle attività, il personale del Settore Operativo di Torino Porta Nuova ha identificato e poi denunciato un 49enne italiano per violazione al provvedimento di Daspo Urbano. L’uomo, controllato all’interno della stazione di Torino, è risultato colpito dal suddetto provvedimento emesso dal Questore di Torino lo scorso maggio, con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accesso alla stazione ed a tutta l’area ferroviaria, per una durata di un anno. Lo stesso è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente per ubriachezza in quanto durante il controllo, oltre ad emanare un forte odore di alito vinoso, ha mostrato evidenti difficoltà di espressione verbale e di deambulazione. Sempre a Torino gli agenti hanno effettuato i controlli straordinari congiuntamente alle Unità Cinofile della locale Questura e grazie alla segnalazione dei cani, è stato sanzionato amministrativamente un cittadino marocchino per possesso di modica quantità di stupefacente. L’uomo, inoltre, è stato denunciato per aver trasgredito le norme sugli stranieri in quanto è risultato essere destinatario di un Ordine del Questore di Genova del 2021, a cui lo straniero non ha ottemperato nei termini di legge. La sostanza stupefacente in suo possesso è stata sequestrata.

Nell’area ferroviaria “Parco Savigliano” di Torino Porta Nuova, zona interdetta al pubblico passaggio, è stato sorpreso un cittadino gambiano in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente che veniva sequestrata. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente sia per il possesso della sostanza sia per essere stato sorpreso in un’area ferroviaria vietata a persone non autorizzate e appositamente segnalata con cartelli di divieto.