Massazza: Nuova compagine di calcio nel biellese

La nuova squadra è nata da un idea di un gruppo di giovani che credono nel calcio, quello vero fatto di fatica, passione e amore per lo sport. Grazie alla preziosa disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Massazza ed alla collaborazione con la società ASD Ce.Ver.Sa.Ma., attualmente iscritta al campionato Promozione, la neonata compagine giocherà il prossimo campionato di III° categoria presso il campo Sportivo Comunale di Massazza, riportando il calcio nel paese dopo tempo.

In questo periodo post Covid, dopo tante difficoltà e rinunce, la dirigenza spera che la sua “avventura” possa riscuotere interesse nella popolazione e in tale ottica ringrazia sin da ora la proprietà del Bar Roma di Massazza che con grande entusiasmo ha da subito appoggiato l’iniziativa. Non resta che augurare buon campionato a tutti.