"Degrado biellese..." da un lettore, FOTO

Egr. Sig. Direttore,mi permetto di scrivere ed inviare alcune foto, fatte nella giornata di oggi 31 luglio presso il nostro Santuario d'Oropa.

Ci troviamo nella bella (!!) passeggiata dei preti, giornata splendida, sole caldo e molta gente. Io e mia moglie passiamo sul ponte in legno all' inizio della passeggiata e mia moglie nota un asse molto instabile, e dopo l'ennesimo torpiloquio da parte mia verso la mancata manutenzione da parte di chi non si sa, la traversina cade nel rio sottostante.

Mi chiedo, ci sono bambini, anziani, persone e animali che vi transitano, visto il periodo estivo e delle ferie, e se come oggi di gente ve ne era molta.

Vi allego le foto scattate per far sì che chi di dovere, curia comune o chi per esso, possa prendere in mano molto velocemente il problema, senza aspettare che succeda qualcosa per poi rimbalzarsi le responsabilità, cose che in Italia ne facciamo scuola.

Cordialmente saluto