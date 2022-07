Cossato, trovate altre perdite di gas: ecco come cambia la viabilità sul ponte dello Strona

Slitta di qualche giorno l'apertura del ponte sul torrente Strona, a Cossato, prevista per la giornata di ieri (leggi qui).

Lo comunica lo stesso Comune sui propri canali social: “La ditta che sta eseguendo i lavori ha comunicato che sono state rilevate altre perdite di gas. Per la messa in sicurezza e riparazione necessitano ulteriori giorni di chiusura. Il ponte dovrà restare chiuso fino alle 18 di venerdì 29 luglio; dalla sera di venerdì alle 8 di lunedì 1 agosto (fine settimana), la ditta non lavorerà e si potrà far transitare i mezzi sul ponte a senso unico alternato tramite impianto semaforico; dalle 8 di lunedì, fino al termine dei lavori, previsto per le 18 di mercoledì 3 agosto il ponte sarà di nuovo interdetto alla circolazione stradale”.