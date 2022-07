Cossato, ponte sul torrente Strona chiuso al traffico dopo fuga gas

Sono più lunghi del previsto i tempi di ripristino e messa in sicurezza dell'area interessata ieri sera, 24 luglio, da una perdita di gas (leggi qui).

A informare sullo stato attuale della situazione il comune di Cossato sui propri canali social che disciplina temporaneamente la circolazione stradale: “Causa una copiosa fuga di gas verificatesi nella tarda serata è stato istituito il divieto di transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, in via Mazzini, sul ponte del torrente Strona, fino all’eliminazione del pericolo, con la messa in sicurezza della linea gas. Il termine dei lavori è previsto per giovedì 28 luglio”.