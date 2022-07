Corradino al Favaro per incontrare il 32° Genio Guastatori

“Una visita dovuta e voluta”. Così scrive il sindaco di Biella Claudio Corradino, a proposito della presenza del 32° Genio Guastatori al rione del Favaro.

“Mi sono recato al campo base per portare il mio saluto personale e quello dell’amministrazione – spiega sui propri canali social - L'iniziativa si inserisce nelle manifestazioni a corollario del 150° anniversario di fondazione del Corpo militare e nel cartellone di 150 cime, le feste itineranti promosse in tutto l'arco alpino per celebrare il traguardo raggiunto. In questi giorni gli oltre cento militari hanno compiuto delle esercitazioni, che hanno toccato l'intera Valle Oropa, con marce al Poggio Frassati, al Monte Tovo, al Lago del Mucrone e al Pian della Ceva al Monte Camino”.