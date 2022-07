Conto alla rovescia per il Ferragosto Andornese, ecco il programma completo

Torna il Ferragosto Andornese, il classico appuntamento estivo in programma al parco “La Salute” di Andorno Micca. Si comincerà sabato 30 luglio per poi terminare domenica 28 agosto. Tutte le sere verranno effettuati servizi bar e ristoro, nelle giornate di 30 luglio, 7, 14, 15, 21 e 28 agosto saranno disponibili anche a pranzo. Il programma della festa prevede: sabato 30 luglio: ore 18 inizio del “Ferragosto andornese”; ore 21 sfilata di moda e acconciature promosso da “Elisa questione di stile”, esibizione corpo di ballo con spettacolo luminoso di fuochi freddi e serata con i “The Bowman”.

Domenica 31 luglio: pranzo in memoria di Nino Varesano e Pier Giuseppe Bianco per beneficienza. In serata tributo ai Nomadi con la band “Noi non ci saremo”. Giovedì 4 agosto: serata danzante con la “Alex Biondi” band. Venerdì 5 agosto: a tutto rock blues con i “six wheel drive”. Sabato 6 agosto: tributo a Vasco Rossi con la band “Rocketti Vasco tribute”. Domenica 7 agosto: si comincia col pranzo poi nel pomeriggio tradizionale festa dei bambini con i clown. Giovedì 11 agosto: serata danzante con Elisa dei Bludream. Venerdì 12 agosto: tributo ai “Pooh” con “Poohnto Fermo”. Sabato 13 agosto: motogiro Prealpi biellesi con “Steels roses mc Biella”. Ritrovo per le ore 16.30, partenza per le 17.30, aperitivo al rientro per i partecipanti e omaggio al Southern rock con in “Bandberry smoke” a partire dalle 22. Domenica 14 agosto: dopo il pranzo ci sarà un karaoke aperto a tutti e premiazione della miglior voce. Lunedì 15 agosto: pranzo di ferragosto e musica con dj set. Giovedì 18 agosto: balli di gruppo e liscio con Max Gillo. Venerdì 19 agosto: serata con i “Cookies riot”.

Sabato 20 agosto: serata “giovane” con dj set offerto da Alessandro Serpe. Domenica 21 agosto: si parte con il pranzo poi sfilata aperta a tutti, in serata premiazione di “miss Andorno” con dj set. Giovedì 25 agosto: serata danzante con l’orchestra “Francesco e i bluedream”. Venerdì 26 agosto: in serata torneo di “Toro meccanico” per gli adulti con iscrizione obbligatoria a cui seguirà premiazione. A seguire serata country con i G.O.S. Sabato 27 agosto: “Toro meccanico” per adulti e bambini, a seguire si esibirà la band “The Manny Fizzotti Blues”. Domenica 28 agosto: pranzo di chiusura del Ferragosto, a seguire festa per i bambini con musica, balli e palloncini. In serata, dalle 21.30, musica e grande spettacolo con “Echo the group”.