Ponderano, un paese più pulito con l'Associazione I Rioni

Domenica mattina 17 luglio i ragazzi del Direttivo dell’Associazione I Rioni di Ponderano si sono ritrovati nel quartiere Fontanone (Via Verdi) per un’iniziativa ecologica in favore del paese.

Muniti di guanti, sacchi e buona volontà si è proceduto alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo il sentiero pedonale che proprio da quella parte di Ponderano permette di arrivare all’area ospedaliera.

"Abbiamo trovato davvero di tutto, da bicchieri e lattine di birra sino a indumenti e mascherine - racconta Stefano Astrua, presidente dell’associazione - Nascosti tra la vegetazione sono stati abbandonati anche frammenti di un paraurti e un faro di una autovettura".

"Amare il nostro paese passa anche dal prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Sempre più episodi di inciviltà deturpano aree a disposizione di tutti i cittadini e talvolta intervenire in prima persona rappresenta una risposta forte per chi non si vuole rassegnare al degrado " aggiunge Carola Negro, volontaria dell’associazione. " Nel mese di settembre riproporremo l’iniziativa a tutta la cittadinanza e alle scuole del paese su un percorso molto più ampio e che potrà coinvolgere più aree di Ponderano - aggiunge Luca Taliana segretario dei Rioni - Sarà anche una passeggiata in amicizia che permetterà di conoscere meglio il nostro paese toccando punti di interesse storico e ambientale".