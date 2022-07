Gli animali si fidano di noi, non abbandoniamoli

In Italia si stima che ogni anno vengano abbandonati circa 135.000 animali, tra cani, gatti e animali esotici. Più dell’80% degli animali abbandonati rischia di morire a causa di incidenti, maltrattamenti o, cercando di tornare a casa, di stenti.

Abbandonare un animale non è solamente un gesto che va contro la morale, ma un atto che viene punito dalla legge, grazie all’Articolo 727 del Codice Penale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.

Durante il periodo delle vacanze estive questo terribile comportamento aumenta esponenzialmente, molte famiglie abbandonano il proprio animale per partire per le vacanze, ma organizzare una “Vacanza a 6 zampe” non è impossibile. L'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, ha pubblicato già nel 2019, un vadecum per organizzare al meglio una vacanza con il nostro animale domestico, precisando le regole e le varie accortezze, da conoscere assolutamente, per poter organizzare una vacanza in sicurezza in compagnia dei nostri amici animali.

Noi di Newsbiella.it siamo da sempre molto affezionati a questo tema, ecco perché, anche quest’anno, abbiamo organizzato una campagna anti-abbandono. Aiutati da testimonial locali, nei prossimi giorni saranno pubblicati dei video per sensibilizzare al tema dell’abbandono.