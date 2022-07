Mercato Biella, un lettore: "Uno scorcio di degrado urbano". Moscarola: "Presto giro di vite"

"Buongiorno mi chiamo Garrione Gianluca e sono un ambulante operante nel comune di Biella più precisamente in piazza Falcone. Vi scrivo e spero che questa lettera venga pubblicata per rendere noto quanto accaduto sabato 9 luglio. Essendo assente un mio collega i vigili hanno correttamente assegnato il posteggio libero a uno spuntista (coloro che possono occupare i posti liberi purchè ne abbiano i titoli). Recatosi nella piazzola designata il collega (di origine marocchina) ha cominciato a tirare fuori dal furgone attrezzature e merce (piazzola occupabile 9m.x4m.). Il furgone è stato parcheggiato in un posto non consentito ostruendo entrata ed uscita dei colleghi e soprattutto impedendo un eventuale entrata di un ambulanza. Ha occupato uno spazio stimato in 12m.x5m addirittura mettendo merce e brandine sulle aiuole. Nel momento in cui un collega ha fatto notare l'eccessivo allargarsi del poco rispettoso "collega" sono volate parole poco educate e rispettose. Telefonando ai vigili urbani(preposti per vigilare su queste questioni) ci è stato risposto che al momento non c'era personale disponibile e solo dopo diverse chiamate intervenivano i vigili. Discussioni animate si sono susseguite per una quindicina di minuti. Conclusione: "Gli stimati colleghi" non hanno spostato il furgone che ostruiva l'entrata, non hanno spostato le brandine ed ombrelloni di un solo centimetro. Da quello che so non sono assolutamente stati multati per aver ecceduto i limiti dello spazio a loro assegnato. Questo a mio avviso è assolutamente vergognoso. Ma possibile che i vigili non abbiano dimostrato un briciolo di autorità e obbligato i palesi trasgressori a rispettare le regole? Ora io mi chiedo cosa succederà d' ora in poi quando si contesterà qualsiasi infrazione avendo creato un precedente che ora è ben custodito negli archivi fotografici dei nostri telefonini?????Questo a mio avviso ha solo una definizione, degrado. Allego foto dimostrative sperando vogliate pubblicare questo scorcio di degrado urbano. Cordialmente".

Sentito sui fatti, l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola afferma che sabato gli agenti siano arrivati quanto prima possibile: "Quando gli ambulanti hanno chiamato al Comando per dire cosa stava accadendo, una pattuglia era impegnata nel rilievo di un sinistro in via Candelo con feriti, e un'altra stava mettendo la segnaletica per l'evento di sabato sera al Piazzo. Non appena hanno finito sono arrivati in piazza e hanno fatto l'accertamento a chi non era in regola e queste persone pagheranno anche una sanzione. Non è vero che non si è fatto nulla".

E l'assessore va anche oltre: "Chiedo solo prima di accusare di informarsi, anche se la situazione al mercato deve comunque essere tenuta certamente sempre sotto controllo, e lo sarà. Abbiamo nuovo personale alla Polizia Locale, e nelle prossime settimane ci sarà una riorganizzazione che coinvolgerà anche il mercato dove verrà anche ripreso in mano il regolamento e ne seguirà un giro di vite inevitabile".