Canile intercomunale con sede a Cossato, cercasi gestore

Cercasi gestore del canile intercomunale con sede a Cossato. In precedenza il Comune di Biella aveva provveduto a una proroga che però scadrà l' 1/11/2022.

L'affidamento avrà in particolare una durata da novembre fino al 30/10/2025 e il Comune del capoluogo è in questi giorni al lavoro per predisporre il bando che uscirà nei prossimi giorni.

A partire dal 1° gennaio 2020 è effettiva una convezione per la gestione associata del canile. L’atto concessionale redatto a novembre 2019 ha visto inizialmente l’adesione di 40 comuni. La tariffa per la gestione è stata confermata nell’importo annuale di un euro ad abitante. Ed è proprio con la nuova convenzione, che era stata concessa la proroga tecnica di gestione a favore dell’attuale gestore, l’associazione A.S.PA. “Animali solo per amore” onlus in continuità di servizio e per garanzia dello stesso dato che i termini risalenti ancora al Consorzio dei Comuni sono scaduti nel 2019.