L’amministrazione comunale di Cerrione organizza per sabato 30 luglio la gita per gli anziani al Lago d’Iseo.

Il programma della giornata prevede: partenza alle 7 da Cerrione davanti alla segheria, con possibilità alle 7.10 a Vergnasco in Piazza Chiesa o alle 7.30 da Magnonevolo in Piazza Chiesa. All’arrivo ci sarà l’incontro con la guida per la visita e alle 12.30 pranzo condiviso. Il rientro dalla gita è previsto in serata. C'è tempo per iscriversi fino ad esaurimento posti.