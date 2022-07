Biella: Da Jean Louis David de ‘I Giardini’ torna a grande richiesta l’Expert Day

Venerdì 8 e sabato 9 luglio, il famoso salone Jean Louis David di Biella situato all’interno della galleria del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga), dopo il grande successo del primo appuntamento a novembre, ospiterà un nuovo “Expert Day”, un evento esclusivo allestito in galleria davanti al negozio tenuto da un formatore specializzato del team internazionale di Jean Louis David.

L’Expert Day inizierà alle ore 9:00 e terminerà alle 19:30, in entrambe le giornate. L’obiettivo dell’evento è quello di dare una consulenza personalizzata in termini di taglio, colore e piega, per guidare ogni cliente verso un percorso unico per trovare il proprio stile, tenendo conto dei lineamenti del viso, della carnagione, della tipologia di capello e della personalità del soggetto. Tutte le informazioni, comprese le indicazioni sui prodotti più adatti al benessere dei capelli, saranno riportate all’interno di una scheda che verrà consegnata dal team dopo la consulenza: sarà così possibile portarla in salone al momento della prenotazione.

Il trainer JLD seguirà personalmente ogni cambio look, sempre affiancato dal team del salone di Biella, composto dai titolari Rossana, Maria ed Enrico, e dai collaboratori Vilma, Nicole, Sara, Cristina, Samantha, Cristina e Annalisa. La “grande squadra” Jean Louis David di Biella, per essere sempre informata sulle migliori tecniche di taglio, colore, styling e trattamenti, nonché sulle migliori novità nel mondo dei prodotti, segue in maniera costante corsi di formazione, che rappresentano il “perno” più importante della loro attività, in costante crescita e aggiornamento.

Per non perdere l’occasione di essere “nelle mani” di un grande professionista del settore, è possibile prenotare il proprio posto telefonando al numero 015 8493080. Durante la telefonata, oltre alla consulenza gratuita, se lo si desidera sarà possibile prenotare in anticipo la seduta in salone.

Il salone Jean Louis David si trova a Biella, all’interno del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga).