Valsesia flagellata dal maltempo tra grandinate e cantine allagate

Alpe di Mera imbiancata dalla grandine e cantine allagate nelle contrade storiche di Varallo. L'ondata di maltempo ha colpito con notevole violenza, nella mattina di martedì, la parte nord della provincia.

In alcuni video si vedono le strade storiche della cittadina valsesiana trasformate in veri e propri torrenti. Il vento ha anche strappato e fatto volare via gazebo e tende da giardino, ritrovate a decine di metri di distanza. Ancora una volta le violente precipitazioni si lasciano dietro importanti danni.