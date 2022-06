2 giugno a Roma, sfilano ai Fori Imperiali anche i sindaci biellesi: ecco quali

C’era anche un po’ di Biellese alle celebrazioni del 2 giugno a Roma. Oltre al vicepresidente vicario dell’Anci (nonché primo cittadino di Valdengo) Roberto Pella (leggi qui), erano presenti altri sindaci del nostro territorio per la sfilata ai Fori Imperiali, in occasione della Festa della Repubblica. Tra questi: il consigliere Edoardo Maiolatesi, in rappresentanza del Comune di Biella, insieme ai sindaci Francesco Vettoretto di Ternengo, Emanuele Ramella Pralungo di Occhieppo Superiore, Cinzia Bossi di Verrone, Omar Giletti di Castelletto Cervo, Gino Mantello di Tavigliano e Mario Carli di Valdilana.

“È davvero una grande emozione poter sfilare nei fori di Roma davanti al Presidente della Repubblica e a tutte le massime autorità del nostro paese – confida Maiolatesi - Vedere inoltre tutte le forze della difesa in unico momento fa sentire il senso di appartenenza al nostro splendido paese. La Festa della Repubblica rappresenta i nostri valori della libertà e della democrazia che abbiamo conquistato e che dobbiamo preservare.”

Sulla stessa linea d'onda Ramella Pralungo che, sui social, ha scritto: "Oggi ho avuto l'onore di partecipare alla parata nazionale del 2 giugno, indossando la fascia del mio comune. Occhieppo Superiore oggi era a Roma a porgere gli onori alla Repubblica Italiana ed alla sua più alta carica. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella".