2 giugno, a Roma i sindaci sfilano insieme: c’è anche Pella

Torna la parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica dopo due anni di emergenza pandemica. Questa mattina, ai Fori Imperiali, circa 300 sindaci sono giunti a Roma da ogni angolo d’Italia per sfilare insieme alle forze armate e al personale civile.

Ad aprire il corteo il presidente dell’Anci e primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, affiancato anche dal biellese Roberto Pella, sindaco di Valdengo e vicepresidente vicario dell’ Associazione Nazionale Comuni Italiani.

"Una grande emozione tornare ad aprire, come sindaci, la parata del due giugno per la Festa della nostra Repubblica - spiega - Insieme alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale, a sfilare subito dopo ANCI per la prima volta, e insieme alla Protezione Civile e a tutte le Forze Armate, vogliamo dare segno di speranza e ripartenza a tutti i cittadini del nostro Paese e trasmettere un messaggio forte di pace proveniente da tutti i territori. Uniti, nei valori di libertà e democrazia, dobbiamo impiegarci per garantire e costruire un futuro migliore e superare un presente caratterizzata da una gravissima crisi internazionale".

Nella capitale, era presente anche un motociclista del Nucleo Operativo della Polizia Penitenziaria di Biella per il servizio di viabilità ai convogli.