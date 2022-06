Biella Digital Summit, il convegno sulla digitalizzazione in programma giovedì 9 giugno

Biella Digital Summit è il convegno che l'Unione Industriale Biellese organizza il prossimo giovedì 9 giugno dalle 14.30 alle 18.00 all'Auditorium di Città Studi con l'obiettivo di diffondere, tramite il punto di vista di autorevoli relatori, la cultura della digitalizzazione valorizzando in particolare le opportunità e l’impatto che può generare in azienda.

"Con questo appuntamento abbiamo voluto stimolare una riflessione sul territorio su aspetti ormai imprescindibili, non solo per chi fa impresa - spiega Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Uib e vice presidente con delega alla Digitalizzazione - . Il nostro obiettivo è dunque contribuire a diffondere la cultura dell'economia digitale grazie ad esperti che possano condividere con noi la loro testimonianza e uno sguardo sulle prospettive strategiche per il futuro".

Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Tecnologici e Innovativi Uib, aggiunge: "Sul territorio è presente una ricca varietà di imprese attive nel settore dei servizi innovativi e della meccatronica: rappresentano un'importante opportunità per le aziende che vogliono intraprendere il percorso della digitalizzazione per la crescita del proprio business e per lo sviluppo del territorio".

Il programma

Dopo l'apertura dei lavori da parte di Giovanni Vietti, presidente dell'Unione Industriale Biellese, il convegno si articolerà in 3 talk dedicati a precisi argomenti che saranno affrontati con esperti in materia da un punto di vista strategico, con particolare attenzione alle opportunità per le imprese. A moderare gli approfondimenti sarà Enrico Pagliarini, giornalista professionista, a Radio24 dal gennaio 2000, che cura e conduce "2024", la trasmissione dedicata a Internet e tecnologia.

TALK - Infrastrutture e connettività

Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori e vice presidente Uib con delega alla Digitalizzazione, aprirà la riflessione sul tema.

Interverranno:

-Eleonora Fratesi, presidente di Infratel Laureata in Scienze dell’Informazione all’Università degli Studi di Pisa, ha lavorato prevalentemente in aziende multinazionali e in ambito universitario occupandosi di ricerca, sviluppo e innovazione digitale. È stata membro del CDA del Cluster Smart Cities & Communities Regione Lombardia. È membro del cda di Cef Publishing Spa e del Gruppo Pragma. Attualmente ricopre l’incarico di Presidente di Infratel Italia SpA

-Riccardo Mascolo, Key Account Manager Enterprise and Mission Critical Private Networks Head of Strategy and 5G for Industry - Ericsson. Nato a Roma, si è laureato in Ingegneria Elettronica all’Università “La Sapienza” di Roma. Ha completato i suoi studi alla SDA Bocconi School of Management in Marketing Strategico ed alla Luiss School of Management in Finanza Avanzata per manager. Dal suo ingresso in Ericsson nel 1995, ha ricoperto diverse posizioni manageriali nelle aree Marketing e Vendite: infrastrutture di rete mobile e fissa, piattaforme multimediali, reti private dedicate e system integration verso i principali operatori di telecomunicazioni. Dal 2009 guida la strategia, il marketing e lo sviluppo del business di Ericsson in Italia e nell'area del Mediterraneo meridionale.

-Francesco Polzella, CEO Zerodivision Systems SrlInformatico, ingegnere dell'informazione ed innovation manager. Da quasi 15 anni opera nella ricerca ed integrazione di tecnologie avanzate all'interno dei propri processi produttivi, in particolare nei settori della visione computerizzata, dell'intelligenza artificiale e della blockchain.

TALK - Cybersecurity

-Michele Tolu, presidente Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici Uib, aprirà la riflessione sul tema. Interverranno:

-Fabiola Silvestri, Primo Dirigente della Polizia di Stato Formazione: Laurea Magistrale in Giurisprudenza e conseguimento del titolo professionale di Avvocato. Incarichi professionali: Dal 1990 al 2015 Dirigente del Settore Operativo Compartimento Polizia Postale Piemonte e Valle D’Aosta. Dal 2015 al 2017 Dirigente del Compartimento Polizia Postale Napoli. Dal 2017 ad oggi Dirigente del Compartimento Polizia Postale Piemonte e Valle D’Aosta.

-Francesco Saverio Bacco, Commissario Capo della Polizia di Stato Formazione: Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Incarichi professionali: Dal 2019 funzionario addetto al Settore Operativo del Compartimento Polizia Postale Piemonte e Valle D’Aosta. Ermanno Cappa, Fondatore Studio Legale

-Ermanno Cappa & Partners. Ha operato per diversi anni quale direttore affari legali-societari di varie banche: Banca del Monte di Milano, Credito Commerciale, Banca del Monte di Lombardia, Banca Regionale Europea. Successivamente è entrato a far parte, quale socio, di un primario Studio Internazionale e, a seguire, ha fondato lo Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners. La sua esperienza verte sul diritto d’impresa, con riguardo alla governance, alla compliance e ai modelli organizzativi 231, con specializzazione in reati bancari e normativa antiriciclaggio, anche in relazione a blockchain e criptovalute.

TALK - NFT

Christian Zegna, presidente GGI e vice presidente UIB con delega alla Digitalizzazione, introduce l'argomento. Interverranno:

-Mariano Carozzi Fondatore di Firspersonalcoin, Chairman di Young platform spa, Of counsel Annunziata e Conso law firm. Fondatore di Prestiamoci, la prima piattaforma di P2P lending italiana.Dopo una lunga esperienza nel gruppo Sella si occupa di innovazione nel settore fintech con particolare attenzione alle tecnologie decentralizzate e da ultimo sui temi di NFT e modelli di business nel metaverso.

-Leonardo Maria SeriAvvocato nel settore della proprietà intellettuale, fornisce consulenza legale in materia di marchi, brevetti, design, diritti d’autore e concorrenza sleale ed assiste clienti italiani ed esteri nel contenzioso giudiziale, arbitrale e amministrativo a livello nazionale ed internazionale. Cultore della Materia di Diritto Industriale presso l’Università degli Studi di Macerata, è autore di pubblicazioni ed articoli sulla protezione e valorizzazione degli asset immateriali dell’impresa.

-Seguirà una case history aziendale. A tirare le conclusioni del convegno sarà Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte.