Piano emergenza Ucraina, salgono a 601 i profughi accolti nel Biellese

Secondo l'ultimo aggiornamento della Regione sono 10.343 i profughi ucraini accolti in Piemonte.

Di questi, 9.063 sono ospitati presso la rete di accoglienza spontanea familiare, o di conoscenti, o delle realtà sociali del territorio, 523 nelle strutture individuate dalla Protezione Civile regionale, 757 nei Centri di Accoglienza Straordinaria, e attraverso il Sistema di Accoglienza e Integrazione sotto il coordinamento delle Prefetture.

Con 2.799 profughi ospitati, Novara si conferma ancora una volta la città che più ha accolto queste persone. Seguono Torino a 2.282, 1.296 Alessandria, Verbano Cusio Ossola 1.146, Cuneo a 1.012, Vercelli a 808, Biella a 601, Asti a 399.

9.063 profughi sono ospitati presso le famiglie in Piemonte. Nel dettaglio, per quanto riguarda Biella, sono 580 le persone che si trovano in famiglia, 56 sono stati vaccinati e 21 sono accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria, e attraverso il Sistema di Accoglienza e Integrazione sotto il coordinamento delle Prefetture. I ragazzi inseriti nelle scuole a Biella sono 143, in totale 1.865 in tutta la Regione.