Il Comune di Biella a fianco della Fondazione Olly Onlus

L’Amministrazione ha stanziato a Bilancio delle somme per l’erogazione di contributi, sulla base dei criteri stabiliti dallo specifico Regolamento comunale, ad Associazioni presenti sul territorio, che operano in attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico. E dato che la Fondazione Olly rientra tra queste, ecco che il Comune attraverso una delibera di giunta le ha destinato un contributo di 500 euro per il progetto “Cultura della legalità nelle scuole".

In particolare, il progetto ha lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi alla cultura della legalità e dei valori della conoscenza attraverso date “simbolo” riconosciute a livello europeo e mondiale, che permettono di introdurre argomenti importanti per la formazione dei cittadini di domani, in grado di interagire nella società con onestà e competenza.