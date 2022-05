Eternit: fibra killer abbandonata in Baraggia

Discarica abusiva tra Candelo e Mottalciata, in Baraggia, questa volta di amianto, eternit, il materiale killer messo al bando dalla Legge 257 del 1992 e successivamente dal Decreto Ministeriale 101 del 2003. A segnalarlo è un lettore.

Anche solo una tettoia in eternit non è solo dannosa, ma anche illegale, in quanto questo minerale è molto nocivo per la salute delle persone e può provocare cancro o malattie croniche respiratorie.

Le norme per il suo smaltimento sono molto rigide, ma qualcuno in questo caso ha visto bene di aggirare vincoli vari e abbandonare la fibra killer lungo la strada che da Candelo va verso Mottalciata.