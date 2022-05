Biella, al via l'organizzazione dei centri estivi, si cerca chi è interessato a gestire il servizio

L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Biella ha provveduto alla pubblicazione dell' avviso, finalizzato alla ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all’iniziativa “CENTRI ESTIVI 2022 PER BAMBINI E RAGAZZI 3/17 ANNI”.

L'invito è rivolto ad associazioni genitori, oratori, associazioni senza scopo di lucro con esperienza minima di 3 anni nell’organizzazione dei centri estivi o di servizi educativi per l’infanzia, disponibili ad accogliere, fra gli altri, bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del suddetto contributo in centri estivi realizzati in sicurezza presso siti propri o concessi in uso temporaneo avendo a disposizione spazi all’aria aperta oltre che spazi chiusi.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per GIOVEDI 19 MAGGIO alle ore 16.00.

La documentazione inerente l’iniziativa è scaricabile alla seguente pagina web: http://www.comune.biella.it/web/servizi-on-line/modulistica/143