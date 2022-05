Torna a Masserano la festa di Beltane dopo due anni di stop Covid

Dopo due anni di fermo a causa dell'emergenza pandemica, ritorna la festa di Beltane organizzata dall'Associazione Anticaquercia.

La manifestazione si terrà nelle giornate del 13 -14 e 15 maggio, sempre nella splendida cornice del Parco Arcobaleno, in frazione Cacciano, a Masserano. Lo scorso anno l'associazione per mancanza di fondi è riuscita anche nell'opera di completamento di un crowdfounding per la costruzione di una nuova passerella; con questa 24° edizione parte del ricavato della manifestazione servirà a concludere l'opera di costruzione. Venerdì 13 ci sarà comunque la cerimonia di inaugurazione della nuova passerella ciclo-pedonale del progettista Fiorenzo Moratello.

La manifestazione celtica vedrà nuovamente tantissimi titoli in programma tra cui molte conferenze basate sulla spiritualità ed il connubio uomo-natura, concerti di musica a tema, mercatino artigianale sempre a tema con vasta area ristoro e tanta magia sia per grandi che piccini. Il motto di sempre "Musica, Magia ed Idromele" da ben 24 anni vive più che mai. Il programma completo è pubblicato sul sito www.beltanefestival.it