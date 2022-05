Capriolo spunta sulla Superstrada, un’auto non riesce a evitare lo scontro e lo centra in pieno (foto di repertorio)

Un capriolo spunta in mezzo alla Superstrada e viene travolto da un’auto in corsa. Incidente stradale nella mattinata di ieri, 30 aprile, all’altezza dell’uscita di Valdengo, in direzione di Cossato: fortunatamente non si sarebbero registrati feriti ma solo danni ai veicoli. Sul posto, oltre ai Carabinieri, il personale della Protezione Civile per la rimozione della carcassa.