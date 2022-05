Dopo ore di ricerca è stata ritrovata dall'elicottero della GdF la 73enne scomparsa

Aggiornamento delle 18.50:

Avvistata dall'elicottero della Guardia di Finanza, la signora cercata da ore in zona Favaro-Cossila, è stata ritrovata. Sembrerebbe che questa mattina sia caduta e, non più in grado di muoversi da sola, sia rimasta nel luogo in cui il suo cellulare si è agganciato alla cella, circostanza che ha permesso di restringere le ricerche ad un'area limitata. Al momento è in corso l'operazione di recupero da parte dei Vigili del Fuoco per affidare alle cure del 118 la donna, cosciente, che verrà condotta in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il fatto:

Le ricerche sono scattate intorno alle 14. Ormai da ore, i Vigili del Fuoco, con diverse unità, sono impegnati nella ricerca di una persona nella parte alta di Biella, via terra, con l'utilizzo dei nuclei fluviali che perlustrano il corso del torrente Oropa, e dal cielo con l'uso dell'elicottero Drago per monitorare una più ampia zona.

Anche il nucleo cinofili sta seguendo ogni possibile traccia.

Sull'identità della persona dispersa, al momento, vige il più stretto riserbo. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di una donna di 73 anni che non ha risposto alle chiamate della figlia dalle 21 del 24 aprile. Pare fosse vestita di scuro, coi capelli lunghi e che solitamente guidi una fiat Panda di colore blu. Pare che il suo cellulare abbia agganciato la cella della zona in cui sono state attivate le ricerche.

