Vallanzengo, l’amministrazione Trabbia si candida per il terzo mandato

Lavori in corso a Vallanzengo in vista delle elezioni 2022 che si terranno domenica 12 giugno dove l’amministrazione guidata dal sindaco Michela Trabbia si candiderà per la terza volta consecutiva. Resta invariato il nome scelto per la lista “Equilibrio e Uguaglianza”: “L’idea è sicuramente quella di ripresentarsi – racconta Trabbia – ma dopo 2 mandati bisogna riorganizzarsi, alcuni consiglieri si sono ritirati e ci stiamo confrontando con nuove figure da integrare”.



Tuttavia permane lo zoccolo duro dell’amministrazione: il vice sindaco Paolo Zegna e i consiglieri Federica Foglia, Nicola Cimino, Francesco Lannino, Giovanna Di Giorgio e Fabio Cusinato, questi i nomi su cui c’è certezza al momento. Ciò di cui ancora non si è sicuri e che richiederà un confronto una volta completata la lista, da presentare entro il 14 maggio, sono invece i ruoli poiché l’introduzione di nuovi amministratori con diverse competenze potrebbe portare qualche cambiamento.



Per come si prospetta la situazione al giorno d’oggi sembra che la lista “Equilibrio e Uguaglianza” avrà come obiettivo il raggiungimento del quorum: “Non abbiamo il sentore che ci saranno altri candidati interni al paese – racconta Trabbia .- ma non escludo che potrebbe presentarsi qualcuno di esterno e in quel caso bisognerà restare compatti. Molto spesso queste liste sono di disturbo e il rischio è quello di un allungamento dei tempi per la realizzazione dei nostri progetti”.



Tra i progetti da portare avanti o avviare ci sono il recupero del forno in frazione Maglione e del Circolo MCL e, infine, la videosorveglianza.