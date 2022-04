“Cura di Sé e Cura dell’Altro: Mail Art Project”, in via Italia i video mapping delle cartoline dei ragazzi biellesi

“Cura di Sé e Cura dell’Altro: Mail Art Project”, in città video mapping delle cartoline dei ragazzi biellesi

Le cartoline realizzate dagli studenti degli Istituti Scolastici Superiori della provincia di Biella nell'ambito del progetto “Cura di Sé e Cura dell’Altro: Mail Art Project”, saranno proiettate sulla facciata della chiesetta della Trinità che dà su via Italia.

La decisione è contenuta in una delibera di giunta nella quale si legge che gli studenti hanno collaborato attivamente per tutto l'anno scolastico in corso al progetto, pervenendo la consegna di ben 387 cartoline 20 classi scolastiche partecipanti.

"Presto saranno visibili al pubblico anche i lavori che si trovano alla Fondazione Pistoletto - Cittadellarte - spiega l'assessore comunale all'Istruzione Gabriella Bessone - , ma è bello che abbiano la possibilità di vederli anche chi si fa una passeggiata in via Italia. E con l'Asl Biella abbiamo deciso di proiettare le immagini su di una facciata della chiesetta della Trinità".